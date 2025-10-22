Ричмонд
Подразделение «Горыныч» уничтожило диверсантов ВСУ на окраинах Константиновки

Подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ уничтожило две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Константиновки. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

— Бойцы ФСБ выследили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, направлявшихся в сторону Дзержинска, которые пытались укрыться в блиндажах, — цитирует сообщение РИА Новости.

Подразделение также уничтожило замаскированный вражеский танк Т-80.

Ранее стало известно, что российские солдаты уничтожили до семи опорных пунктов украинских формирований, получив координаты с телефона ликвидированного бойца ВСУ. Также бойцы ВС РФ ударами ФАБ частично уничтожили элитное подразделение украинской армии «Скала» в Днепропетровской области.

19 октября военкор Евгений Поддубный рассказал, что подполковника Вооруженных сил Украины Андрея Боркова ликвидировали под Красноармейском. Он отметил, что украинский боец находился в пункте управления связью, когда по нему ударила авиационная бомба.