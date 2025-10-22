Ричмонд
Врач рассказал, на какие пластические операции идут женщины ради своих мужчин

Сегодня многие девушки стремятся соответствовать навязанным стандартам красоты — как общественным, так и сформированным мужскими ожиданиями. О самых популярных пластических операциях, на которые женщины решаются ради своих партнёров, рассказал RuNews24.ru доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

Источник: Life.ru

По словам профессора Алексаняна, одной из лидирующих процедур остаётся увеличение груди. Немало женщин уверены, что более объёмный бюст делает их привлекательнее и сексуальнее.

«Эта операция помогает не только повысить самооценку, но и укрепить отношения с партнёром, ведь многие мужчины предпочитают женщин с более выраженными формами», — отметил врач.

Ещё одним популярным вмешательством является липосакция, которая помогает убрать излишние жировые отложения и подчеркнуть контуры тела. По словам врача, многие пациентки приходят с запросом на «талию как у моделей», связывая стройность с молодостью и притягательностью.

Не менее востребована ринопластика — коррекция формы носа. Это вмешательство может заметно изменить внешность, и многие женщины воспринимают его как шанс стать привлекательнее в глазах партнёра. Важную роль играет и психология: переживания из‑за особенностей внешности нередко подталкивают к операции как способу справиться с комплексами.

Но пластическая операция может дать и обратный эффект. Ранее телеведущую Дану Борисову после очередного хирургического вмешательства не узнали подписчики. Они отметили, что женщина испортила свою внешность постоянными походами к пластическому хирургу.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.