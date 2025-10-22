Врач рассказал, на какие пластические операции идут женщины ради своих мужчин

Не менее востребована ринопластика — коррекция формы носа. Это вмешательство может заметно изменить внешность, и многие женщины воспринимают его как шанс стать привлекательнее в глазах партнёра. Важную роль играет и психология: переживания из‑за особенностей внешности нередко подталкивают к операции как способу справиться с комплексами.