Судно «Спутник» откроет зимнюю навигацию по Волге в Нижегородской области

К выполнению рейсов судно приступит, когда встанет лед.

Источник: Живем в Нижнем

Зимнюю навигацию в Нижегородской области откроют судна на воздушной подушке «Спутник». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Два судна были закуплены еще в прошлом году. По словам главы региона, «Спутники» приступят к выполнению рейсов, когда встанет лед. Планируется, что они будут обслуживать два самых востребованных маршрута: Лысково — Макарьево и Васильсурск- Воротынец.

Глеб Никитин также напомнил, что «Метеоры» и «Валдаи» совершили свой последний в 2025 году рейс. За навигацию ими воспользовались почти 121 тысяча пассажиров. Заметно расширилась география речных маршрутов и востребованность рейсов внутри региона.

Ранее мы писали, что в 2026 году на городских речных маршрутах в Нижнем Новгороде начнут курсировать электросуда.