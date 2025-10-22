Губернатор Федорищев: В Самарской области начали тестировать беспилотное аэротакси

По предварительным расчётам, перелёт между Самарой и Тольятти, который сейчас занимает до двух часов, сократится до 20 минут. Маршрут будет проходить над национальным парком «Самарская Лука», что придаст проекту туристическую и деловую привлекательность.
Стоимость одного аэротакси оценивается примерно в 50 миллионов рублей. По мнению региональных властей, внедрение технологии может существенно изменить экономику региона, объединив его крупнейшие города в единое пространство для работы, жизни и учёбы.