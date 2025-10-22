Ричмонд
Афера на полмиллиона: ушлый уфимец-адвокат задумал «навариться» на маме наркодилерши

В Уфе экс-адвоката осудят за попытку мошенничества на 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось расследование дела против бывшего адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, в минувшем июле к юристу обратилась мать женщины, приговоренной за незаконный оборот наркотиков к 6,5 годам лишения свободы. Исполнение наказания отсрочили из-за с беременности осужденной. Однако после того, как она сделала аборт, необходимость в этом отпала.

Адвокат, по данным ведомств, ввел свою доверительницу в заблуждение, солгав ей о возможности оставить осужденную в СИЗО вместо отправки в колонию. Для этого он потребовал 500 тысяч рублей, якобы для передачи взятки должностным лицам службы исполнения наказаний, хотя на самом деле планировал просто похитить эти деньги.

Заподозрив обман, женщина обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали адвоката с поличным в момент передачи суммы. Материалы возбужденного на юриста уголовного дела направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

