Три объекта Приморья пополнили госреестр географических названий

PrimaMedia, 22 октября. Три природных объекта Приморья внесены в Государственный каталог географических названий Роскадастра. Все места расположены в Тернейском районе. Это гора Лось, бухта Серебрянка и Самаргинская заводь, сообщила пресс-служба Росреестра по Приморскому краю.
«Приморский Росреестр продолжает работу по выявлению существующих наименований географических объектов для внесения сведений о них в Государственный каталог географических названий (ГКГН)», — говорится в сообщении ведомства.
Ведением каталога занимается ППК «Роскадастр». Теперь в него добавлены сведения о горе Лось, бухте Серебрянка и Самаргинской заводи.
О природных объектах Тернейского района.
Гора Лось расположена к юго-востоку от горы Большой Лось, в правобережье реки Пещерная — между селами Амгу и Малая Кема. Ее высота составляет 185 метров над уровнем моря.
Бухта Серебрянка располагается на западном побережье Татарского пролива к югу от бухты Соболевка и к северу от мыса Максимова. Ее открыл французский мореплаватель Жан Франсуа Лаперуз в 1787 году и назвал в честь своего учителя — французского адмирала Шарля д’Арсака де-Тернея. Позже бухту переименовали в Серебрянку. Вода в бухте прогревается только в августе-сентябре.
Самаргинская заводь находится на севере Тернейского округа и считается самым восточным озером Приморья. Длина озера более четырех км, ширина в самой широкой части составляет 160 м, но к юго-западу сужается до 40 м. Летом вода хорошо прогревается, имеет коричневато-оранжевый оттенок и илистое дно. В заводь впадают ручьи Шумный и Быстрый.
Напомним, приморское управление Росреестра продолжает работу по актуализации Государственного каталога географических названий (ГКГН). Недавно в него были внесены семь новых наименований объектов, расположенных на территории края.