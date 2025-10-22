Три объекта Приморья пополнили госреестр географических названий

Бухта Серебрянка располагается на западном побережье Татарского пролива к югу от бухты Соболевка и к северу от мыса Максимова. Ее открыл французский мореплаватель Жан Франсуа Лаперуз в 1787 году и назвал в честь своего учителя — французского адмирала Шарля д’Арсака де-Тернея. Позже бухту переименовали в Серебрянку. Вода в бухте прогревается только в августе-сентябре.