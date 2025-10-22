Медики спасли омича с помощью клея во время внезапного внутреннего кровотечения

«Такой метод эмболизации относится к неотложной хирургии. Его уникальность заключается в том, что клей позволяет точечно воздействовать на мелкий сосуд. Соприкасаясь с тканями и кровью, состав в тот же миг кристаллизуется и крепко запечатывает стенку сосуда. К тому же состав имеет цвет, что позволяет хирургам видеть четкую картину происходящего на рентген-аппарате. Мы остановили кровотечение, сейчас пациент восстанавливается и готовится к дальнейшему лечению», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения КМСЧ № 9 Гарегин Костанян.