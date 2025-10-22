Медики спасли омича с помощью клея во время внезапного внутреннего кровотечения

В среду, 22 октября 2025 года, в омском Минздраве поделились случаем во время операции.
Рентген-хирурги КМСЧ № 9 провели эндоваскулярное вмешательство с применением специального клеевого состава, обычно используемого в нейрохирургии. Это малоинвазивная процедура, при которой в просвет сосуда вводится специальный эмболизирующий материал. Он блокирует кровоток в измененном участке сосуда, чтобы прекратить кровоснабжение патологического образования.
Как пояснили в Минздраве Омской области, такой метод применили в лечении 74-летнего пациента с тяжелой патологией. В анамнезе у мужчины имелся панкреонекроз, воспаление в брюшной полости и выраженный болевой синдром. Врачи хирургического отделения провели компьютерную томографию, поставили диагноз и выполнили сложную операцию. Однако в ходе лечения была обнаружена аневризма верхней брыжеечной артерии, из-за которой появилось массивное кровотечение.
Пенсионера перевели в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Через прокол в бедренной артерии они добрались до опасного участка и ввели адгезивное средство, моментально заклеившее поврежденную стенку сосуда изнутри, вся операция заняла не более 40 минут.
«Такой метод эмболизации относится к неотложной хирургии. Его уникальность заключается в том, что клей позволяет точечно воздействовать на мелкий сосуд. Соприкасаясь с тканями и кровью, состав в тот же миг кристаллизуется и крепко запечатывает стенку сосуда. К тому же состав имеет цвет, что позволяет хирургам видеть четкую картину происходящего на рентген-аппарате. Мы остановили кровотечение, сейчас пациент восстанавливается и готовится к дальнейшему лечению», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения КМСЧ № 9 Гарегин Костанян.
В дальнейшем эндоваскулярные хирурги намерены совершенствовать свои навыки, чтобы применять дистальную эмболизацию с помощью клеевого композита на любых магистральных и мелких сосудах.