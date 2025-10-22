«Пушкинские карты» в Омске перестанут работать в конце года

Уже через два месяца действующие «Пушкинские карты» перестанут работать. Согласно официальному сообщению банка «ВТБ», 31 декабря 2025 года в 18:00 все текущие карты будут заблокированы в связи со сменой оператора программы.
Ранее выпуском «Пушкинских карт» занимался «Почта Банк», однако после приобретения его активов банком «ВТБ» он выходит из проекта. Несмотря на это, сама программа продолжает действовать: молодежь в возрасте от 14 до 22 лет и в 2026 году сможет бесплатно посещать театры, музеи, концерты и кино за счет государственной субсидии.
В новом году на карту снова будет начислено 5 000 рублей, из которых 2 000 можно потратить на кинопоказы.
Чтобы не остаться без доступа к культурным событиям — особенно в праздничные дни, — владельцам карт необходимо подать заявку на перевыпуск до 28 декабря 2025 года. Это можно сделать: в приложении «Госуслуги. Культура», через мобильное приложение «Почта Банка», или лично в отделении банка. С 1 января 2026 года выдачей и обслуживанием новых карт займется банк «ВТБ».
