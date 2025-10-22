«Пушкинские карты» в Омске перестанут работать в конце года

Чтобы не остаться без доступа к культурным событиям — особенно в праздничные дни, — владельцам карт необходимо подать заявку на перевыпуск до 28 декабря 2025 года. Это можно сделать: в приложении «Госуслуги. Культура», через мобильное приложение «Почта Банка», или лично в отделении банка. С 1 января 2026 года выдачей и обслуживанием новых карт займется банк «ВТБ».