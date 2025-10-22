Ричмонд
Мобильный интернет второй день не работает в Воронеже

В Воронеже второй день подряд наблюдаются серьезные перебои в работе мобильного интернета. Привычные сервисы и приложения практически не грузятся, если не переключиться на 3G или даже 2G.Аналогичная картина наблюдалась в региональном центре и вчера в течение всего дня. Ситуация никак не связана с проблемами на стороне одного из операторов и не привязана к конкретному району.

Как правило, мобильный интернет в Воронеже пропадает в периоды действия опасности атаки БПЛА, и вскоре после отбоя тревоги его работа восстанавливается довольно быстро. Однако сейчас прямой взаимосвязи между этими периодами нет. Угроза атаки беспилотников в Воронежской области в последний раз действовала чуть менее шести часов — с 00.03 до 5.49 сегодняшнего дня, 22 октября.

