Мобильный интернет второй день не работает в Воронеже

В Воронеже второй день подряд наблюдаются серьезные перебои в работе мобильного интернета. Привычные сервисы и приложения практически не грузятся, если не переключиться на 3G или даже 2G.Аналогичная картина наблюдалась в региональном центре и вчера в течение всего дня. Ситуация никак не связана с проблемами на стороне одного из операторов и не привязана к конкретному району.