Перебои в работе мессенджеров вновь зафиксировали в Ростовской области

Судя по данным портала сбой.рф, нестабильную работу зафиксировали примерно с 6 часов утра. Такая же ситуация отмечается и в Краснодарском крае. Напомним, 21 октября подобные сложности на Дону отмечались дважды: днем и вечером в течение нескольких часов. Причины неизвестны.