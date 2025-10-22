Перебои в работе мессенджеров вновь зафиксировали в Ростовской области

Утром 22 октября в Ростовской области возникли перебои в работе двух мессенджеров. Жители региона не могут получать и отправлять сообщения, веб-версии приложений не открываются на компьютерах.
Некоторым пользователям удалось установить связь с помощью мессенджеров при подключении к Wi-Fi от проводного интернета. Однако и в таких случаях сохранятся проблемы.
Судя по данным портала сбой.рф, нестабильную работу зафиксировали примерно с 6 часов утра. Такая же ситуация отмечается и в Краснодарском крае. Напомним, 21 октября подобные сложности на Дону отмечались дважды: днем и вечером в течение нескольких часов. Причины неизвестны.
