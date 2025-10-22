Включить голову, или Как омичи ведутся на «гречневые» и «бензиновые» кризисы

Чему-то нас это научит? Я так хотела бы сказать, что да, но я припоминаю два совершенно абсурдных кризиса — гречневый и солевой, которые разворачивались по тому же сценарию и с такой же интенсивностью. И понимаю, что, скорее всего, нет, мы вновь и вновь будем попадать в эти продуктово-панические атаки, когда услышим «бу». И саечкой за испуг нам будут временный дефицит и повышение цен, а также очередное напоминание о глупости и доверчивости толпы. Толпы, которой вы можете и не принадлежать, если включите голову.