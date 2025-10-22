Включить голову, или Как омичи ведутся на «гречневые» и «бензиновые» кризисы

В разделе «Блоги» мы публикуем тексты независимых авторов — известных и не очень, но обязательно имеющих свой взгляд на ту или иную ситуацию в городе, стране, мире. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Юлия Стрельская, журналист.
Когда-то люди думали, что если у них будет больше информации, то они станут спокойнее, потому что расширится область контроля. Утопая в море информации, мы сами себе устраиваем такие горки на аттракционах тревоги, что куда там древним человекам с их внезапными саблезубыми тиграми. В эпоху, когда каждый чих может быть сообщён миллионам, так легко сделать «бу» и вызвать стресс у кучи соотечественников.
Недавно таким «бу» стал топливный псевдокризис. Начался он с липового сообщения о перебое с поставкой девяносто второго бензина на одной из многочисленных заправок. С комментариями безымянного сотрудника, что ой, а дело-то серьёзное. Другие заправки, включая принадлежащие крупнейшим поставщикам, работали в обычном режиме и на нехватку нефтепродуктов не жаловались. Но «бу» уже было сказано, и волна пошла. На заправках в Омске и соседнем Новосибирске появились очереди из желающих заправиться впрок, пока не началось. Кто-то из комментаторов поделился, что на одной из заправок якобы стали ограничивать продажу бензина в одни руки. Очереди стали ещё длиннее, а масштабы стали приобретать в социальных сетях уже совсем фантастические очертания.
История закончилась так же внезапно, как и началась. Когда паникёры заправили всё, что можно было заправить, на заправках исчезли очереди, и все вернулись к обычной жизни. Бензин остался стабильно дорожающим, но неизменно присутствующим в нашей городской жизни продуктом.
Чему-то нас это научит? Я так хотела бы сказать, что да, но я припоминаю два совершенно абсурдных кризиса — гречневый и солевой, которые разворачивались по тому же сценарию и с такой же интенсивностью. И понимаю, что, скорее всего, нет, мы вновь и вновь будем попадать в эти продуктово-панические атаки, когда услышим «бу». И саечкой за испуг нам будут временный дефицит и повышение цен, а также очередное напоминание о глупости и доверчивости толпы. Толпы, которой вы можете и не принадлежать, если включите голову.
