Под Калинковичами водитель самосвала погиб от удара током, задев ЛЭП

Несчастный случай произошел в сентябре 2025 года. Установлено, что мужчина занимался погрузкой песка неподалеку от воздушных линий электропередач. Не рассчитав габаритов, он кузовом самосвала зацепил один из проводов. Это привело к его обрыву, а также падению на кабину.