Под Калинковичами водитель самосвала погиб от удара током, задев ЛЭП. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть водителя самосвала наступила из-за поражения техническим электричеством.
«На правой кисти погибшего, а также на нижних конечностях имелись характерные метки», — отметили в ведомстве.
Несчастный случай произошел в сентябре 2025 года. Установлено, что мужчина занимался погрузкой песка неподалеку от воздушных линий электропередач. Не рассчитав габаритов, он кузовом самосвала зацепил один из проводов. Это привело к его обрыву, а также падению на кабину.
«Убрать препятствие решил самостоятельно: чтобы снять с машины находящийся под напряжением провод, надел прорезиненные перчатки. Но эти меры предосторожности оказались недостаточными. Водитель скончался на месте», — привели подробности в ГКСЭ.
