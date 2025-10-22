Ричмонд
Под Калинковичами водитель самосвала погиб от удара током, задев ЛЭП

В Калинковичском районе от удара током погиб водитель самосвала.

Источник: Комсомольская правда

Под Калинковичами водитель самосвала погиб от удара током, задев ЛЭП. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть водителя самосвала наступила из-за поражения техническим электричеством.

«На правой кисти погибшего, а также на нижних конечностях имелись характерные метки», — отметили в ведомстве.

Несчастный случай произошел в сентябре 2025 года. Установлено, что мужчина занимался погрузкой песка неподалеку от воздушных линий электропередач. Не рассчитав габаритов, он кузовом самосвала зацепил один из проводов. Это привело к его обрыву, а также падению на кабину.

«Убрать препятствие решил самостоятельно: чтобы снять с машины находящийся под напряжением провод, надел прорезиненные перчатки. Но эти меры предосторожности оказались недостаточными. Водитель скончался на месте», — привели подробности в ГКСЭ.

Тем временем под Сморгонью Аudi врезался и разрушил историческую католическую каплицу.

Ранее Беларусбанк объявил о новых ограничениях на снятие наличных с карт с ноября 2025.

Кроме того, с 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц.