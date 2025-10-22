В Новоорске Оренбургской области школьники посетили участок электросетей

Ученики Первого Новоорского лицея в Оренбургской области посетили Новоорский районный участок электрических сетей по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Новоорского района.
Экскурсию провел старший инженер Андрей Чупин. Он рассказал о структуре электросетевой компании и принципах надежного энергоснабжения и объяснил, как электричество достигает самых отдаленных поселков и сел. Также он познакомил ребят с профессиями, востребованными в этой сфере. Кроме того, дети смогли примерить специальное снаряжение электрика и почувствовать себя частью команды, ответственной за безопасность и надежность, а также отработать навыки оказания первой помощи на манекене.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.