В Новоорске Оренбургской области школьники посетили участок электросетей

Экскурсию провел старший инженер Андрей Чупин. Он рассказал о структуре электросетевой компании и принципах надежного энергоснабжения и объяснил, как электричество достигает самых отдаленных поселков и сел. Также он познакомил ребят с профессиями, востребованными в этой сфере. Кроме того, дети смогли примерить специальное снаряжение электрика и почувствовать себя частью команды, ответственной за безопасность и надежность, а также отработать навыки оказания первой помощи на манекене.