Кому из пенсионеров придётся вернуть обратно часть пенсии

Об этом в беседе с RT предупредила бывший член Совета Федерации Ольга Епифанова, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, любые перемены, такие как смена места жительства, трудоустройство, увольнение или другие обстоятельства, могут повлечь за собой перерасчёт социальных, региональных и дополнительных выплат, входящих в пенсионный комплекс.
Так, например, переезд из одного региона в другой или смена работы зачастую требуют обновления информации для правильного определения размера выплат. Несвоевременное предоставление актуальных данных негативно сказывается на точности начислений.
В случае отсутствия информации о переменах, пенсионер получает пенсию на основание устаревших данных, что может привести к неправомерному размеру выплат — как недополученной, так и излишней.
Поэтому важно регулярно обновлять информацию, чтобы избежать ошибок и возможных переплат со стороны СФР. При их выявлении, ведомство вправе потребовать возврата излишне полученных сумм.
Таким образом, неправильное информирование может создать финансовые обязательства для пенсионера. Иными словами, тех, кто решил утаить от СФР важные изменения, могут заставить вернуть обратно часть ранее выданной пенсии.
Федеральные надбавки обычно сохраняются вне зависимости от места проживания, однако региональные выплаты могут пересматриваться в зависимости от новых условий. При переезде из района Крайнего Севера в центральную часть России, надбавка за тяжелые условия проживания снимается. В то же время, если пенсионер переезжает из одного северного региона в другой, сумма выплат может измениться в соответствии с местными коэффициентами.