Кому из пенсионеров придётся вернуть обратно часть пенсии

Федеральные надбавки обычно сохраняются вне зависимости от места проживания, однако региональные выплаты могут пересматриваться в зависимости от новых условий. При переезде из района Крайнего Севера в центральную часть России, надбавка за тяжелые условия проживания снимается. В то же время, если пенсионер переезжает из одного северного региона в другой, сумма выплат может измениться в соответствии с местными коэффициентами.