В Сибири приступили к первому в России КТ-исследованию бивней мамонта

Сейчас на исследование в Новосибирск из Якутии поступили три из пяти образцов бивня мамонта с разными видимыми особенностями. Бивни были найдены на реках Тирехтях и Бадяриха в последние несколько лет. Как поясняют ученые, бивни представляют собой модифицированные клыки, то есть зубы. На одном из образцов замечены поперечные «кольцевидные» перетяжки разной степени выраженности, еще один бивень маленького размера, хотя и принадлежал взрослому животному, у третьего образца есть несколько наростов на поверхности. Все эти особенности станут предметом изучения ученых.