Камеры с ИИ предотвращают конфликты и следят за настроением детей в Кокшетау

«Если начинается драка или спор, камера автоматически фиксирует инцидент и в течение нескольких секунд отправляет уведомление на смартфон администрации школы. Мы сразу видим, где именно произошло событие — этаж, блок здания. Видео приходит в виде короткого восьмисекундного фрагмента. Это позволяет нам сразу подключиться и разобраться в ситуации. Раньше мы могли узнавать о происшествии только спустя время, пересматривая записи, а теперь ни один случай не остается без внимания. Даже если учителя рядом нет, система уведомит нас о том, что дети начали ссориться или толкаться. Благодаря этому мы предотвращаем конфликты еще на начальной стадии», — поделился собеседник.