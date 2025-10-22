Злая ирония судьбы: мужчину погубила в ДТП машина ритуальных услуг

Сегодня утром, 22 октября, в Мечетлинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Подробности рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Авария случилась на 96-м километре автодороги Корпачево-Месягутово-Ачит. Согласно предварительной информации, 50-летний водитель Lada Largus выехал на «встречку», где совершил лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2114. В результате 64-летний водитель «четырнадцатой» скончался на месте до приезда скорой помощи.
В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства трагедии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.