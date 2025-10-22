Нижегородский ИИ-сервис для поиска домашних животных победил на «ПРОФ-IT»

Сервис поиска пропавших животных с помощью искусственного интеллекта, разработанный в Нижегородской области, занял первое место в номинации «Искусственный интеллект в государственном управлении» на XIII Всероссийском конкурсе цифрового развития регионов «ПРОФ-IT». Создание таких порталов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Нейросеть прошла полноценный этап дообучения на основе большого дата-сета. Теперь для поиска кошек и собак она может обработать фотографии, загруженные пользователями, и найти сходства по ключевым биометрическим параметрам. Определив совпадения среди найденных и потерянных животных, сервис в режиме реального времени с помощью push-уведомлений в приложении “Карта жителя” сообщает об этом авторам объявлений, обменивая их контактами для дальнейшей коммуникации», — отметил директор нижегородского центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.
Проекты-финалисты конкурса «ПРОФ-IT» оценивали по трем основным критериям: социальные и экономические эффекты, современность технологий и оригинальность решений. На данный момент ИИ-сервис сотрудничает с 10 приютами Нижнего Новгорода. Чтобы разместить объявление о питомце, необходимо авторизоваться через «Госуслуги» в мобильном приложении, перейти в раздел «Питомцы». Далее есть возможность разместить объявления «Мой питомец потерялся» или «Я нашел питомца». Также в разделе «Ищут дом» публикуются объявления о животных, которые находятся в приютах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.