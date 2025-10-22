Нижегородский ИИ-сервис для поиска домашних животных победил на «ПРОФ-IT»

«Нейросеть прошла полноценный этап дообучения на основе большого дата-сета. Теперь для поиска кошек и собак она может обработать фотографии, загруженные пользователями, и найти сходства по ключевым биометрическим параметрам. Определив совпадения среди найденных и потерянных животных, сервис в режиме реального времени с помощью push-уведомлений в приложении “Карта жителя” сообщает об этом авторам объявлений, обменивая их контактами для дальнейшей коммуникации», — отметил директор нижегородского центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.