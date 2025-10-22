В Кашкадарье медсестра пыталась дважды продать пятилетнюю девочку

По данным следствия, женщина уговорила свою знакомую — мать пятилетней девочки — продать ребёнка за 19,7 миллиона сумов. Покупательницей стала другая женщина, которой медсестра пообещала помочь с оформлением поддельного свидетельства о рождении. За это она получила ещё 2 миллиона сумов взятки.
Но на этом преступные действия не закончились. Медсестра попыталась перепродать ту же самую девочку другой гражданке — на этот раз уже за 15 000 долларов. Именно в этот момент преступная сделка была пресечена правоохранительными органами, и подозреваемая была задержана.
Суд рассмотрел дело и вынес приговор. Медсестра получила 2 года и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 30 базовых расчётных величин (около 1,2 млн сумов). Её сообщница приговорена к 3 годам ограничения свободы с запретом покидать место жительства и штрафу в том же размере.
По информации властей, девочка сейчас в безопасности и воспитывается в детском доме Китабского района. Её жизни ничего не угрожает.