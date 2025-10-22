В Кашкадарье медсестра пыталась дважды продать пятилетнюю девочку

Но на этом преступные действия не закончились. Медсестра попыталась перепродать ту же самую девочку другой гражданке — на этот раз уже за 15 000 долларов. Именно в этот момент преступная сделка была пресечена правоохранительными органами, и подозреваемая была задержана.