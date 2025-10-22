Омский горсовет одобрил передачу в область несуществующей дороги на берегу Оми

В среду, 22 октября, Омский горсовет на своем пленарном заседании одобрил.
передачу участка под строительство дороги к будущему платному мосту через реку Омь из собственности города в региональную. Особых дискуссий пункт повестки не вызвал.
В докладе по пункту повестки депутатам сообщили, что сейчас участок площадью 1 955 кв. м уже предоставлен в безвозмездное пользование областному Управлению дорожного хозяйства для строительства дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостом через Омь с платным участком. По действующим законам, участок подлежит передаче в собственность регионов.
Известно, что мост строится на деньги частного концессионера и будет платным. Его строительство уже началось в апреле этого года. Согласно концессионному соглашению между облправительством и ООО «Стройтраст», сдать его должны в 2026 году.
Ранее «КП Омск» писала, что горсовет изменил порядок избрания мэра.