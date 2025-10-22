Омский горсовет одобрил передачу в область несуществующей дороги на берегу Оми

В докладе по пункту повестки депутатам сообщили, что сейчас участок площадью 1 955 кв. м уже предоставлен в безвозмездное пользование областному Управлению дорожного хозяйства для строительства дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостом через Омь с платным участком. По действующим законам, участок подлежит передаче в собственность регионов.