Метеозонды заставили Литву закрыть границу с Белоруссией

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что Литва прекратила оформление транспорта, который следовал в обоих направлениях через границу в международных автодорожных пограничных пунктах. Движение машин закрыли через Шальчининкай в 2 часа 10 минут, через Мядининкай с 2 часов 50 минут 22 октября, пишет «Интерфакс».
Reuters сообщает, что причиной прекращения работы пограничных пунктов между Литвой и Белоруссией 22 октября стал инцидент с метеозондами контрабандистов. Неизвестные аэростаты заметили рядом с аэропортом Вильнюса. Работу аэрогавани из-за неизвестных объектов в воздушном пространстве временно поставили на паузу.
Директор национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас объяснял журналистам, что решение по открытию границ с Белоруссией будет принято после того, как аэропорт республики возобновит работу, рассказывает «Лента.ру».
В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что движение транспорта на двух временно закрытых по инициативе Литвы переходах возобновили в 9 часов 22 октября, литовские пограничники как принимают, так и выпускают транспорт. В белорусском ведомстве уточнили, что за время перерыва работы погранпунктов сформировалась небольшая очередь транспортных средств — из 40 легковых автомобилей, 1 510 грузовых машин и трех автобусов.