Метеозонды заставили Литву закрыть границу с Белоруссией

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что движение транспорта на двух временно закрытых по инициативе Литвы переходах возобновили в 9 часов 22 октября, литовские пограничники как принимают, так и выпускают транспорт. В белорусском ведомстве уточнили, что за время перерыва работы погранпунктов сформировалась небольшая очередь транспортных средств — из 40 легковых автомобилей, 1 510 грузовых машин и трех автобусов.