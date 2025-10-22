Новосибирск хранит память о пожарных Краузе и Гребенщикове

За что современные жители Новосибирска любят микрорайон Родники? За просторные улицы с широкими тротуарами, отдалёнными от дороги, и за огромные дворы, в которых каждый дом расположен достаточно далеко друг от друга. Однако мало кто из современных жителей домов на Краузе и Гребенщикова знает, в честь каких героев названы эти уютные улицы. В преддверии годовщины трагедии, которая произошла 24 октября, редакция Om1 Новосибирск решила вспомнить историю отважных пожарных, благодаря подвигу которых все мы знаем этот уютный и просторный микрорайон.
Их имена навсегда вписаны в историю Новосибирска — Вячеслав Краузе и Андрей Гребенщиков. Старшие сержанты внутренней службы, мастера-пожарные 6-го Регионального спасательного отряда. Они были коллегами, товарищами по службе и погибли в один день, выполняя свой долг.
Обычные парни из Новосибирска.
Вячеслав Краузе родился в Новосибирске 27 ноября 1975 года. Учился в обычной школе № 158, после чего получил профессию слесаря по ремонту автомобилей в училище № 6. Службу в пожарной охране он начал в ноябре 1995 года. К 1999 году 23-летний Вячеслав уже был опытным бойцом, мастером-пожарным.
Андрей Гребенщиков был старше и родился 23 февраля 1972 года, также в Новосибирске. Он получил техническое образование, окончив Новосибирский техникум электронных приборов. На службу в ту же самую часть, что и Краузе, он пришёл весной 1995 года. К роковому дню ему было 27 лет.
Оба были простыми парнями, которые выбрали одну из самых опасных и благородных профессий. Они не были кадровыми военными, не ждали наград. Они просто делали свою работу. Работу, которая 24 октября 1999 года стоила им жизни.
Роковой вызов: хроника трагедии на 25 лет Октября.
Согласно данным Книги памяти МЧС России, вечером 24 октября 1999 года в 18:39 дежурный караул № 4, в составе которого были Краузе и Гребенщиков, выехал на пожар в жилом доме. «24 октября 1999 года произошёл пожар по адресу: ул. 25 лет Октября, дом 11. В 18 часов 39 минут мастера-пожарные 6-го РСО по ТКП УГПС ст. сержант вн. сл. Краузе В. Ф. и ст. сержант вн.сл. Гребенщиков Андрей Витальевич в составе дежурного караула № 4 выехали по вызову».
Очаг возгорания находился в погребе под лоджией квартиры № 215. «После проведения разведки начальник дежурной смены № 4 майор вн.сл. Лапенко А. М. (РТП-1) установил, что хозяин квартиры Денисов Г. И. грел электронагревательным прибором воздух в погребе. Со слов Денисова Г. И. в погребе находился только картофель; других предметов и вещей не было».
Было принято стандартное решение: направить к очагу звено газодымозащитной службы (ГДЗС). «РТП-1 отдал распоряжение звену ГДЗС, в составе: прапорщика вн.сл. Князева В. П., ст. сержанта вн.сл. Краузе В. Ф. и ст. сержанта вн.сл. Гребенщикова А. В., включиться в аппараты защиты органов дыхания и подать ствол “Б” от проложенной магистральной линии на тушение пожара в погребе под лоджией».
Пожарные включились в аппараты защиты и с рукавом направились в горящую квартиру. Обстановка была сложной: на лоджии бушевало интенсивное горение, а сама квартира была заполнена едким дымом. Добравшись до лоджии, звено начало тушение через дверной проём.
И тут случилось непредвиденное: рукавная линия зацепилась, и продвижение вперёд остановилось. Командир звена Князев передал ствол Гребенщикову и пошёл помогать замыкающему Краузе освобождать рукав.
Примерно в
Так на профессиональном языке пожарных называется мгновенная вспышка горючих газов, скопившихся в замкнутом пространстве. Температура в эпицентре достигала 1100−1200 градусов. Произошёл мощнейший выброс пламени в квартиру.
Со слов выжившего командира звена Владимира Князева, именно Гребенщиков и Краузе в последний момент вытолкнули его из-под прямого удара огня в коридор. Сам он, ударившись головой, на время потерял сознание. А его товарищей, находившихся ближе к эпицентру, взрывной волной отбросило вглубь комнаты.
Начались спасательные работы. Второе звено ГДЗС во главе с начальником смены Лапенко немедленно бросилось на поиски. В задымлённой и горящей квартире они, продвигаясь на коленях по рукавной линии, нашли самостоятельно работающий ствол, который до последнего держал Андрей Гребенщиков. В 19:23 Князев обнаружил тела своих товарищей у дальней стены комнаты.
В 19:25 их вынесли на улицу, где врачи немедленно начали борьбу за их жизни. Но спасти отважных пожарных не удалось. В 20:07 врачи констатировали смерть Вячеслава Краузе и Андрея Гребенщикова. Причиной стали термические ожоги верхних дыхательных путей и отёк лёгких, приведшие к ожоговому шоку.
Наследие героев: память, застывшая в камне и на карте.
Подвиг не остался незамеченным. Указом Президента РФ от 17 июня 2000 года старшие сержанты внутренней службы Вячеслав Фёдорович Краузе и Андрей Витальевич Гребенщиков были посмертно награждены Орденом Мужества.
Память о них бережно хранят в Новосибирске:
В 2000 году на здании их родной части по ул. Дунаевского, 27 были установлены мемориальные доски. А в 2012 году памятную доску установили и на здании школы № 158, где учился Вячеслав Краузе.
Самым главным и видимым для всех жителей города памятником стало решение Мэрии Новосибирска от 30 октября 2006 года. Новым улицам в строящемся микрорайоне «Родники» были присвоены имена героев-пожарных.
Так и стоят теперь рядом, как и в тот последний бой, улица Краузе и улица Гребенщикова. Тихие, уютные, полные жизни. Прогуливаясь по ним, вспомните этих молодых парней, которые ценой своих жизней спасали других и которые навсегда остались в строю, став частью карты нашего города.