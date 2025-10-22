Новосибирск хранит память о пожарных Краузе и Гребенщикове

За что современные жители Новосибирска любят микрорайон Родники? За просторные улицы с широкими тротуарами, отдалёнными от дороги, и за огромные дворы, в которых каждый дом расположен достаточно далеко друг от друга. Однако мало кто из современных жителей домов на Краузе и Гребенщикова знает, в честь каких героев названы эти уютные улицы. В преддверии годовщины трагедии, которая произошла 24 октября, редакция Om1 Новосибирск решила вспомнить историю отважных пожарных, благодаря подвигу которых все мы знаем этот уютный и просторный микрорайон.