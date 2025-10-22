В Красногорском районе Удмуртии прошла неделя мероприятий «Мир профессий»

За неделю мероприятий гостями кадрового центра стали более 220 человек, среди них подростки, воспитанники детских садов и их родители. Ключевым событием стало использование VR-очков, которые позволили трансформировать стандартное знакомство с профессиями в наглядное путешествие. Участники смогли не просто услышать описания специальностей, но и погрузиться в рабочую атмосферу, ощутив себя в роли настоящего специалиста.