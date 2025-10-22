В Красногорском районе Удмуртии прошла неделя мероприятий «Мир профессий»

Неделя профориентационных мероприятий «Мир профессий» состоялась в кадровом центре «Работа России» Красногорского района Удмуртской Республики в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в районной администрации.
За неделю мероприятий гостями кадрового центра стали более 220 человек, среди них подростки, воспитанники детских садов и их родители. Ключевым событием стало использование VR-очков, которые позволили трансформировать стандартное знакомство с профессиями в наглядное путешествие. Участники смогли не просто услышать описания специальностей, но и погрузиться в рабочую атмосферу, ощутив себя в роли настоящего специалиста.
Проведение таких профориентационных мероприятий играет важную роль в формировании кадрового потенциала региона. Они не только пробуждают искренний интерес к различным сферам деятельности, но и закладывают фундамент для осознанного выбора будущей профессии у детей и молодежи.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.