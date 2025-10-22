Повредивших деревья в Роще Баума наказали в Алматы

«С сентября месяца текущего года в Роще Баума начались работы по благоустройству территории. В ходе работ были обнаружены повреждения в виде обдира коры деревьев и оголение корневой системы. К административной ответственности были привлечены виновные лица, наложен штраф и составлены два административных протокола, на юридическое и физическое лицо по статье 386 КоАП, 30 МРП, 15 МРП», — сообщили в пресс-службе акима Алматы.