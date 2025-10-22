ЗСД в Петербурге могут перевести на систему «свободного потока»: что это значит

«Важно накопить информацию на ощутимом временном отрезке, оценку технических показателей работы оборудования в условиях всех сезонов, системную работу госорганов по контролю нарушений и выставлению штрафов», — рассказал оператор ЗСД.
Если у водителя установлен транспондер, плата списывается автоматически. При его отсутствии автовладелец должен самостоятельно найти свой заезд на сайте оператора «Магистраль Северной Столицы» и оплатить его в течение пяти дней. Пропуск этого срока ведет к штрафу: от 3 тысяч рублей для физических лиц, уточняет «Деловой Петербург».