ЗСД в Петербурге могут перевести на систему «свободного потока»: что это значит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября, ФедералПресс. В Северной столице рассматривают возможность полного перехода магистрали на безбарьерную систему оплаты проезда — технологию «свободного потока». Решение будет зависеть от успешности пилотного проекта, реализованного на Витебской развязке.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Важно накопить информацию на ощутимом временном отрезке, оценку технических показателей работы оборудования в условиях всех сезонов, системную работу госорганов по контролю нарушений и выставлению штрафов», — рассказал оператор ЗСД.

Если у водителя установлен транспондер, плата списывается автоматически. При его отсутствии автовладелец должен самостоятельно найти свой заезд на сайте оператора «Магистраль Северной Столицы» и оплатить его в течение пяти дней. Пропуск этого срока ведет к штрафу: от 3 тысяч рублей для физических лиц, уточняет «Деловой Петербург».