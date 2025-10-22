Школьники кузбасской Юрги посетили предприятие «Азот»

Ученики гимназии города Юрги Кузбасса побывали на предприятии «Азот» по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Ребята познакомились с логистикой и странами-импортерами продукции. Им рассказали о различных профессиях, затем дети отправились на экскурсию по территории. Им показали процесс заливки аммиачной селитры в автоцистерны на производственном агрегате. Также ребята увидели 70 км железнодорожных путей.
В финале экскурсии каждому вручили памятные подарки — наклейки и блокноты с логотипом «Азот». Директор гимназии Лариса Карпова отметила, что школьники впечатлились этим визитом на предприятие.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.