Исчезновение семьи Усольцевых оказалось похоже на историю из 1980-го

Исчезновение семьи Усольцевых почти месяц не сходит с главных страниц российских сайтов. 28 сентября муж жена и их маленькая дочь ушли в поход в горную местность и не вернулись. Их искали и спасатели, и волонтеры. Но никаких свидетельств, даже следов не обнаружили. Высказывали версии о том, что они могли утонуть в болоте, встретиться с дикими зверями. Но ни одна из версий не получила подтверждения.
Поиски решили остановить до наступления более благоприятных погодных условий. Один из волонтеров предположил, что семья могла сбежать через границу с Монголией. Правда до нее нужно было дойти еще 800−900 километров.
Новая версия исчезновения, озвученная изданием Aif.ru, проводит параллели с пропавшим в 1980 году сотрудником КГБ Виктором Шеймовым. Он курировал шифровальную связь зарубежных посольств страны. В какой-то момент не появился на рабочем месте. Пропали и его жена с дочерью. Знакомым семья рассказала о поездке на дачу. А через восемь лет выяснилось, что Шеймов проживает в США.
Его тайно вывезли с территории России самолетом — замаскировали под второго пилота, а жену и дочь спрятали в ящиках. В США перебежчику сделали пластическую операцию.
Майор КГБ в 1988 году дал признательное интервью. Он умер в 2019 году в возрасте 73 лет.