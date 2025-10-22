Исчезновение семьи Усольцевых оказалось похоже на историю из 1980-го

Исчезновение семьи Усольцевых почти месяц не сходит с главных страниц российских сайтов. 28 сентября муж жена и их маленькая дочь ушли в поход в горную местность и не вернулись. Их искали и спасатели, и волонтеры. Но никаких свидетельств, даже следов не обнаружили. Высказывали версии о том, что они могли утонуть в болоте, встретиться с дикими зверями. Но ни одна из версий не получила подтверждения.