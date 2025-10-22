Россельхознадзор Приморья запретил ввоз в страну 109,6 тыс. цветов из Китая

В Приморье был запрещён ввоз 109,6 тыс. срезанных цветов из трёх партий, прибывших из Китая: в каждой партии выявили карантинного для ЕАЭС вредителя — западного цветочного трипса. Заражённые цветы подлежат последующему уничтожению по выбору владельца, у всех партий один получатель.