Россельхознадзор Приморья запретил ввоз в страну 109,6 тыс. цветов из Китая

В Приморье был запрещён ввоз 109,6 тыс. срезанных цветов из трёх партий, прибывших из Китая: в каждой партии выявили карантинного для ЕАЭС вредителя — западного цветочного трипса. Заражённые цветы подлежат последующему уничтожению по выбору владельца, у всех партий один получатель.
Досмотр 381,6 тыс. стеблей выполнили инспекторы фитосанитарного поста «Пограничный», лабораторные проверки установили наличие вредителя в розах, хризантемах, гвоздиках, подсолнухах и ещё ряде видов — всего поражены цветы восьми видов, сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Решение было принято 20 октября после отбора проб и передачи материала в Приморский филиал ФГБУ «НЦБРСП», где подтвердили присутствие Frankliniella occidentalis (Pergande) в указанных позициях цветочной продукции.
С начала года специалисты фиксировали западного цветочного трипса в цветах из КНР 79 раз, что сопровождалось оформлением мер фитосанитарного реагирования.
По данным ведомства, в 2025 году установлено поражение 551,1 тыс. срезов; в 12 эпизодах владельцы оформляли возврат 332,5 тыс. штук в страну-экспортёр, остальная заражённая продукция уничтожалась по решениям правообладателей.