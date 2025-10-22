В Новосибирске мэрия сдаст в аренду 110 заброшенных памятников за 1 рубль

В Новосибирске мэрия сдаст 110 объектов культурного наследия в плохом состоянии за 1 рубль в месяц за квадрат. Об этом сообщили на онлайн-трансляции 2-й сессии Совета депутатов Новосибирска.
По данным департамента земельных и имущественных отношений мэрии, в Новосибирске 110 памятников культурного наследия в плохом состоянии. В основном это помещения в многоквартирных домах и еще 26 отдельных зданий. Начальник департамента Алексей Колович предложил сдавать их за символическую плату в аренду по начальной цене 1 рубль за 1 квадратный метр в месяц.
— Арендатор обязан в течение 2 лет подготовить и согласовать проект восстановления объекта культурного наследия и провести работы в срок не менее 7 лет. Реализация не потребует затрат из бюджета Новосибирска, — сообщил Алексей Колович.
По его словам, в этом году арендаторы уже взялись за 3 заброшенных памятника и начнут их восстанавливать. Ранее председатель комиссии по муниципальной собственности горсовета Сергей Бондаренко одобрил эту инициативу — подобным образом восстанавливают дома-памятники в Красноярске и Томске. Депутаты единогласно проголосовали за.