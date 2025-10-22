В Новосибирске мэрия сдаст в аренду 110 заброшенных памятников за 1 рубль

По данным департамента земельных и имущественных отношений мэрии, в Новосибирске 110 памятников культурного наследия в плохом состоянии. В основном это помещения в многоквартирных домах и еще 26 отдельных зданий. Начальник департамента Алексей Колович предложил сдавать их за символическую плату в аренду по начальной цене 1 рубль за 1 квадратный метр в месяц.