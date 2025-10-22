В Хабаровском крае ситуация с ОРВИ и гриппом остается стабильной

По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе сохраняется в пределах нормы. На 42-й неделе 2025 года количество заболевших не превышает эпидемический порог ни в одной возрастной группе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Лабораторные исследования показывают, что среди жителей края циркулируют в основном респираторные вирусы негриппозного происхождения: риновирусы, парагрипп, аденовирусы, коронавирусы и бокавирусы. Заболеваемость внебольничными пневмониями также не превышает средних многолетних показателей.
Специалисты оценивают ситуацию как контролируемую и прогнозируемую. В медицинских, образовательных и социальных учреждениях края принимаются дополнительные меры для предотвращения распространения инфекций.
В Хабаровском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. На 20 октября уже привито более 328 тысяч человек, что составляет 25,8% от всего населения региона. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям сделать прививку до начала сезонного подъема заболеваемости.
Специалисты также напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики: при первых признаках заболевания обращаться к врачу, не заниматься самолечением и не ходить на работу или в учебные заведения при плохом самочувствии. Эпидемическая ситуация остается на постоянном контроле ведомства.