В Хабаровском крае ситуация с ОРВИ и гриппом остается стабильной

По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе сохраняется в пределах нормы. На 42-й неделе 2025 года количество заболевших не превышает эпидемический порог ни в одной возрастной группе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".