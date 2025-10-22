В Казанском зооботсаду выбрали имена для амурских тигров — хищников назвали Басур и Саяна

В Казанском зооботсаду подвели итоги конкурса имен для пары амурских тигров. Хищников, которых недавно привезли в город, теперь зовут Басур и Саяна. Победитель конкурса получит памятные призы.
Самцу решили дать имя Басур — оно имеет несколько значений. Так, по одной из версий, имя имеет исламское происхождение и означает «чистый» или «светлый». В арабском языке Басур ассоциируется с красотой. Согласно еще одной версии, имя является уральским — в этом случае оно может означать «прекрасный» или «любимый».
Самке выбрали имя Саяна. По одной из версий, оно имеет казахские корни. На юге Сибири есть гора с созвучным названием, вершину которой называют «клык», объяснили в Казанском зооботсаду.
Амурских тигров привезли из Хабаровского края. Самке сейчас год и четыре месяца, а самцу — год. Путь тигрят из Хабаровска в Казань длился 18 часов. Сначала животных доставили в Москву, затем на специальном автопоезде они прибыли в столицу Татарстана. Путешествие тигры перенесли хорошо. Сейчас новые обитатели зоопарка находятся на обязательном карантине — после его окончания их смогут увидеть все желающие.
Напомним, животные оказались на грани гибели в дикой природе. Самца нашли зимой прошлого года в Нанайском районе около поселка Троицкое. Малыш и его мать-тигрица начали заходить в населенные пункты — это создавало угрозу как для животных, так и для местных жителей. Оказалось, из-за травмы глаза взрослая тигрица не могла охотиться, и животные страдали от истощения и холода.
Самку обнаружили весной 2025 года вблизи села Некрасовка. Она была сиротой, стала выходить к людям в поисках пищи. Хищница также находилась в истощенном состоянии.
Благодаря помощи специалистов оба тигренка прошли реабилитацию и окрепли. По рекомендации куратора программы по размножению и сохранению амурских тигров было принято решение передать хищников на постоянное место жительство в Казанский зооботсад.
Амурский тигр — самый крупный подвид тигров. Его вес может достигать до 300 кг. Эти животные занесены в Красные книги мира и России. В природе их осталось около 750 особей.
Передача хищников в казанский зооботсад позволит сохранить генофонд амурского тигра. Подросшие животные при необходимости смогут сформировать пару и принести потомство в рамках программы по сохранению и размножению амурских тигров.
В казанском зооботсаду насчитывается 4708 животных 139 видов. Из них 26 видов включены в Международную Красную Книгу, в Красную Книгу РФ — 9 видов животных и 13 видов растений, в Красную Книгу РТ — 4 вида животных и 5 видов растений. В новой части зоопарка «Река Замбези» собрана коллекция африканских животных.