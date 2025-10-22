В Казанском зооботсаду выбрали имена для амурских тигров — хищников назвали Басур и Саяна

Амурских тигров привезли из Хабаровского края. Самке сейчас год и четыре месяца, а самцу — год. Путь тигрят из Хабаровска в Казань длился 18 часов. Сначала животных доставили в Москву, затем на специальном автопоезде они прибыли в столицу Татарстана. Путешествие тигры перенесли хорошо. Сейчас новые обитатели зоопарка находятся на обязательном карантине — после его окончания их смогут увидеть все желающие.