В Якутии сотрудники Нюрбинского лесничества обучились работе с дронами

Сотрудники Нюрбинского лесничества в Республике Саха (Якутия) прошли обучение работе с дронами в соответствии с целями национальных проектов «Беспилотные авиационные системы» и «Кадры». Об этом сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.
Обучение проходило в центре опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия). Первыми выпускниками программы стали руководитель Нюрбинского лесничества Артем Семенов, инженеры охраны и защиты леса Айталина Дьячковская и Максим Готовцева, а также мастер леса Алексей Иванов. Использование беспилотников позволит сотрудникам лесничества оперативно контролировать состояние лесов, своевременно выявлять очаги возгорания и минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций.
«Мы уверены, что применение беспилотных технологий станет важнейшим элементом нашей повседневной деятельности, способствуя сохранению природных ресурсов Якутии и поддерживая стабильное развитие лесной отрасли», — подчеркнул Артем Семенов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.