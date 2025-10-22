В Якутии сотрудники Нюрбинского лесничества обучились работе с дронами

Сотрудники Нюрбинского лесничества в Республике Саха (Якутия) прошли обучение работе с дронами в соответствии с целями национальных проектов «Беспилотные авиационные системы» и «Кадры». Об этом сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.