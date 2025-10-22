В Иркутске во время осенних каникул пройдет более 550 мероприятий

IrkutskMedia, 22 октября. С 27 октября по 4 ноября в Иркутске пройдет традиционный городской проект «Неформальные каникулы» (0+). Более 550 мероприятий организуют на различных площадках во всех округах города. Акция направлена на то, чтобы сделать осенние каникулы интересными и познавательными для жителей всех возрастов.
Как сообщает пресс-служба мэрии Иркутска, для участников подготовлены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии и актерскому мастерству, а также квесты, квизы, консультации, лекции, тренинги и спортивные соревнования. Организатором проекта традиционно выступает администрация города.
Мероприятия проведут профессиональные педагоги, инструкторы, лекторы, а также активные горожане, обладающие опытом и знаниями в различных сферах.
Как уточнили в мэрии, «Неформальные каникулы» впервые прошли в 2013 году. Они являются частью проекта «Иркутск — обучающийся город», который направлен на привлечение жителей всех возрастов к новым формам образования. Основная цель — организация семейного досуга во время школьных каникул.
