В Иркутске во время осенних каникул пройдет более 550 мероприятий

IrkutskMedia, 22 октября. С 27 октября по 4 ноября в Иркутске пройдет традиционный городской проект «Неформальные каникулы» (0+). Более 550 мероприятий организуют на различных площадках во всех округах города. Акция направлена на то, чтобы сделать осенние каникулы интересными и познавательными для жителей всех возрастов.