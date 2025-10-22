Приморье усиливает контроль за иностранными гражданами

Правоохранительные органы Приморского края активно проводят мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Рейдовые проверки охватили различные территории региона. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
В октябре сотрудники правоохранительных органов провели масштабные проверки во Владивостоке, Уссурийске, Ханкайском и Михайловском округах. Особое внимание уделялось предприятиям общественного питания, транспортным средствам, местам проживания и работы иностранных граждан.
По итогам рейдов были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства. К нарушителям применяются административные штрафы, а в отдельных случаях — депортация из страны.
Агентство миграционной политики сообщает о значительных результатах работы. Более 9 тысяч мигрантов смогли легализовать свой статус в Приморском крае.
Организованный набор специалистов становится приоритетным направлением работы. Налажено эффективное взаимодействие с Узбекистаном, где происходит предварительный отбор кадров. Крупные предприятия региона активно подключаются к этой программе, что позволяет избежать бесконтрольного въезда иностранных граждан.
Правоохранительные органы намерены продолжить контроль за соблюдением миграционного законодательства.