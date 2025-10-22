Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский аэропорт возобновил работу после массовых задержек из-за тумана

После нормализации погодных условий Омский аэропорт возобновил приём и отправку рейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией.

Источник: Om1 Омск

Омский аэропорт возобновил свою работу после задержек, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Ранее из-за густого тумана и ограниченной видимости (до 100 метров) несколько рейсов были задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы.

Теперь, когда ситуация с погодой улучшилась, аэропорт вернулся к нормальной работе, и все рейсы вновь принимаются и отправляются по расписанию.

Пассажиров просят следить за актуальной информацией о статусе своих рейсов на онлайн-табло аэропорта. Также можно уточнить данные по телефону справочной службы: 556−911.

Ранее в связи с плохими погодными условиями были задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие города, а также перенаправлены рейсы из Антальи, Москвы и Владивостока на запасные аэродромы.