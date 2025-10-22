Омский аэропорт возобновил работу после массовых задержек из-за тумана

Омский аэропорт возобновил свою работу после задержек, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Ранее из-за густого тумана и ограниченной видимости (до 100 метров) несколько рейсов были задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы.
Теперь, когда ситуация с погодой улучшилась, аэропорт вернулся к нормальной работе, и все рейсы вновь принимаются и отправляются по расписанию.
Пассажиров просят следить за актуальной информацией о статусе своих рейсов на онлайн-табло аэропорта. Также можно уточнить данные по телефону справочной службы: 556−911.
Ранее в связи с плохими погодными условиями были задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие города, а также перенаправлены рейсы из Антальи, Москвы и Владивостока на запасные аэродромы.