В омском парке им. 30-летия ВЛКСМ вырубят только 41 аварийное дерево

Представители парка официально опровергли информацию о планируемой вырубке тысячи деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Сообщения об этом, появившиеся в СМИ, назвали недостоверными.
На самом деле в парке планируется убрать только 41 аварийное дерево, которое представляет опасность для посетителей. Эти старые и сухие деревья действительно достигли предельного возраста, поскольку многие из них были высажены еще в 1950−60-х годах.
Представители подчеркивают, что речь идет исключительно о обеспечении безопасности гостей парка, а не о массовой вырубке зеленых насаждений. Парк продолжает оставаться одним из самых зеленых уголков города.