Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летать в Пекин трижды в неделю без визы теперь могут хабаровчане

Продажа авиабилетов на рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Пекин и Харбин открыта до конца осенне-зимней навигации.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирам предлагаются выгодные тарифы на прямые международные направления, которые традиционно пользуются высоким спросом у жителей региона. Особое внимание уделено рейсам в КНР, где сохраняется стабильный пассажиропоток.

Полёты из Хабаровска в Пекин выполняются трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Благодаря увеличению частоты вылетов маршруты становятся более удобными как для деловых поездок, так и для туристических целей.

Сообщение с Харбином также поддерживается регулярным расписанием. Рейсы выполняются дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.