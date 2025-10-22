Летать в Пекин трижды в неделю без визы теперь могут хабаровчане

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажирам предлагаются выгодные тарифы на прямые международные направления, которые традиционно пользуются высоким спросом у жителей региона. Особое внимание уделено рейсам в КНР, где сохраняется стабильный пассажиропоток.
Полёты из Хабаровска в Пекин выполняются трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Благодаря увеличению частоты вылетов маршруты становятся более удобными как для деловых поездок, так и для туристических целей.
Сообщение с Харбином также поддерживается регулярным расписанием. Рейсы выполняются дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.