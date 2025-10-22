Горького спасли в Перми

Об этом сообщает администрация города Перми. Памятник писателю в Перми поставили в 1950-х годах. Сначала он стоял у бывшей школы № 104, сейчас здесь располагается общественный центр «Ровесник». Но из-за аварийного состояния его демонтировали.
Однако с этим не согласились местные жители. Они просили восстановить скульптуру. Что власти и сделали. Силами ТОС «Гайва-3» памятник Максиму Горькому перевезли и установили у дома № 30 по улице Карбышева.
Максим Горький — Алексей Максимович Пешков — русский советский писатель, поэт, прозаик, драматург, журналист, общественный деятель и публицист. Родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Рано потерял родителей, воспитывался в семье деда. Окончил два класса слободского начального училища, образование не смог продолжать из-за бедности.
Литературную карьеру начал в 1892 году с рассказа «Макар Чудра». Всероссийскую известность получил после выхода первого сборника «Очерки и рассказы». Умер 18 июня 1936 года в поселке Горки Московской области. Похоронен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
Имя Горького увековечено в названиях улиц, площадей, поселков, теплоходов, театров, библиотек, школ, институтов, киностудии, парков, дворцов культуры. Еще при жизни писателя его родной Нижний Новгород переименовали в Горький.