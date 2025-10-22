В крае определили лучших студентов

Руководитель региональной дирекции премии и студенческого центра «Гагарин» Александр Бакунец выразил уверенность, что ребята достойно представят Красноярский край в финале и покажут, насколько сильное студенческое сообщество сформировалось в регионе. В региональном этапе премии за победу боролись более 300 студентов края. Ребята решали кейсовые задания, участвовали в деловых играх и дебатах.