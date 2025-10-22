В крае определили лучших студентов

Победителями среди студентов вузов стали:
в номинации «Творческая личность года» — Дмитрий Махонин, Сибирский федеральный университет, в номинации «Общественник года» — Елизавета Манчак, Сибирский федеральный университет, в номинации «Доброволец года» — Александра Лайкова, КрасГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, в номинации «Иностранный студент года» — Ксения Бочарникова, Сибирский федеральный университет, в номинации «Спортсмен года» — Антон Сучков, Сибирский федеральный университет, в номинации «Интеллект года» — Улита Киселёва, Сибирский федеральный университет.
Гран-при среди студентов колледжей и техникумов края получила Диана Мантулина из Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства. Победители отправятся в Москву на национальный финал премии.
Руководитель региональной дирекции премии и студенческого центра «Гагарин» Александр Бакунец выразил уверенность, что ребята достойно представят Красноярский край в финале и покажут, насколько сильное студенческое сообщество сформировалось в регионе. В региональном этапе премии за победу боролись более 300 студентов края. Ребята решали кейсовые задания, участвовали в деловых играх и дебатах.