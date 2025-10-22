Ричмонд
В Белгородской области появилась лаборатория для диагностики трубопроводов

Она оборудована устройствами для выявления утечек.

Передвижная теледиагностическая лаборатория для диагностики водопроводных и канализационных трубопроводов появилась в «Белоблводоканале» в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Белгородской области.

Лаборатория оборудована устройствами для обследования частично заполненных канализационных коллекторов, водопровода, а также артезианских скважин. Визуальную информацию о внутреннем состоянии сетей специалисты будут получать через специальные видеокамеры, а использование приборов в разы повышает эффективность диагностики и точность определения характера нарушений.

Новая лаборатория также оснащена приборами выявления утечек и трасс. С их помощью специалисты смогут определять место нарушения подземных коммуникаций с точностью до полуметра и минимизировать земляные работы. В ближайшее время специалисты управления промышленной автоматики и метрологии пройдут обучение по работе с оборудованием и смогут приступить к самостоятельной работе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.