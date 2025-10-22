В Белгородской области появилась лаборатория для диагностики трубопроводов

Новая лаборатория также оснащена приборами выявления утечек и трасс. С их помощью специалисты смогут определять место нарушения подземных коммуникаций с точностью до полуметра и минимизировать земляные работы. В ближайшее время специалисты управления промышленной автоматики и метрологии пройдут обучение по работе с оборудованием и смогут приступить к самостоятельной работе.