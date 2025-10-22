Воронежцам рассказали, куда сдать старые шины

В то же время покрышки могут быть переработаны, а сдать их можно совершенно бесплатно. Площадка для сбора расположена в пригороде Воронежа по адресу: Новоусманский район, 534 км а/д М-4 «Дон» (слева), АЗС 496. В навигаторе можно вбить эти данные.