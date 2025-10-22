Ричмонд
Воронежцам рассказали, куда сдать старые шины

Отработанные покрышки бесплатно принимают на переработку.

Источник: МинЖКХ Воронежской области

Накануне сезонной смены шин в Министерстве ЖКХ Воронежской области напомнили, что отработанные покрышки нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами, поскольку они вредны для окружающей среды. Автомобильная резина относится к 4 классу опасности, содержит канцерогены, тяжелые металлы, другие вредные химические вещества и должна утилизироваться правильно. За нарушение требований утилизации грозит штраф, напомнили в МинЖКХ.

В то же время покрышки могут быть переработаны, а сдать их можно совершенно бесплатно. Площадка для сбора расположена в пригороде Воронежа по адресу: Новоусманский район, 534 км а/д М-4 «Дон» (слева), АЗС 496. В навигаторе можно вбить эти данные.

Проезд к месту сбора по бесплатной дороге, 30 км от Димитровского кольца через улицу Ростовскую.

Режим работы площадки: ежедневно с 8:00 до 18:00, без выходных.