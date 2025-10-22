Ситуацию с травлей 15-летней девочки в ишимбайской школе взял на контроль Бастрыкин

Ранее о начале проверки в связи с этой ситуацией сообщили прокуратура Башкирии и республиканское управление СК. По предварительным данным, инцидент произошел после конфликта между девочкой и ее одноклассником, который начался в переписке в социальной сети. Мать пострадавшей школьницы утверждает, что руководство школы не предприняло должных мер для пресечения буллинга.