Ситуацию с травлей 15-летней девочки в ишимбайской школе взял на контроль Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с буллингом 15-летней ученицы одной из школ Ишимбая. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Ранее о начале проверки в связи с этой ситуацией сообщили прокуратура Башкирии и республиканское управление СК. По предварительным данным, инцидент произошел после конфликта между девочкой и ее одноклассником, который начался в переписке в социальной сети. Мать пострадавшей школьницы утверждает, что руководство школы не предприняло должных мер для пресечения буллинга.
Следком начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Халатность». Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе проверки и всех установленных.
