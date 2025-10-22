Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

IrkutskMedia, 22 октября. Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска сегодня в 14.49. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: Байкальская, Донская, Постышева, Цимлянская.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 19.00.
Ранее частичное отключение электричества произошло в Иркутском районе. Без света осталась часть домов в поселке Горный и деревне Куда.