131 квартира и 41 машина пострадали во время атаки БПЛА в Батайске

Глава Батайска обратился к жителям города, пострадавшим после атаки БПЛА.

В Батайске после атаки БПЛА обследовали 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения зафиксированы в 131 квартире. Принято уже 40 заявлений на оказание единовременной материальной помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Валентин Кукин.

— Управляющие компании закрывают тепловой контур, временно заклеивают окна пленкой. Просьба к жителям: если к вам еще не приходили представители управляющей компании, сообщите об этом в администрацию города, помощь окажут в кратчайшие сроки, — обратился к батайчанам Валентин Кукин.

Кроме квартир, по словам чиновника, также оказались повреждены семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль. Обращений в ЦГБ не поступало, добавил глава города.

Напомним, массированная воздушная атака произошла в ночь на 21 октября. Силы ПВО уничтожили в регионе 34 БПЛА. В Батайске ущерб зафиксировали на улице Октябрьской и на территории высотки в районе Западного шоссе.

