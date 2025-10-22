В кадровом центре Токаревки Тамбовской области прошел день открытых дверей

День открытых дверей для школьников состоялся в кадровом центре поселка Токаревка Тамбовской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в администрации Токаревского муниципального округа.
Руководитель учреждения Надежда Карнова провела для ребят обзорную экскурсию по кадровому центру и рассказала о его функциях. Детей познакомили с пространствами для индивидуальной работы с гражданами, зоной цифровых сервисов, а также с новым ресурсом для молодежи, который заработал с 1 сентября. Школьники узнали о возможности временного трудоустройства молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также самостоятельно разместили резюме на портале «Работа России», заполнили опросник профессиональных намерений и прошли профориентационное тестирование.
«Особенностью платформы является интуитивно понятный интерфейс и пошаговые сценарии взаимодействия. Пользователь выбирает конкретную цель — например, “подготовиться к собеседованию” или “найти подработку на лето” — и мгновенно получает набор сервисов и доступ к мерам государственной поддержки службы занятости. Все это представлено в наглядной форме: с инфографикой, видеороликами и четкими инструкциями», — рассказала о новом сервисе для молодежи Надежда Карнова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.