В кадровом центре Токаревки Тамбовской области прошел день открытых дверей

Руководитель учреждения Надежда Карнова провела для ребят обзорную экскурсию по кадровому центру и рассказала о его функциях. Детей познакомили с пространствами для индивидуальной работы с гражданами, зоной цифровых сервисов, а также с новым ресурсом для молодежи, который заработал с 1 сентября. Школьники узнали о возможности временного трудоустройства молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также самостоятельно разместили резюме на портале «Работа России», заполнили опросник профессиональных намерений и прошли профориентационное тестирование.