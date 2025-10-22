Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диксон вошел в топ-10 вымирающих поселков России

За 36 лет население там сократилось на 92,8%.

Источник: Reuters

Расположенный на севере Красноярского края Диксон вошел в топ-10 вымирающих поселков. Об этом сообщает Telegram-канал Art Insides.

В рейтинг вошли 675 поселков городского типа, расположенных в России. Диксон занял десятое место.

Если в 1989 году в Диксоне проживали 4 449 человек, то в 2025 году — всего 322 человека. Убыль населения составила 92,8%.

Отметим, что Диксон является самым северным населенным пунктом России. Он был основан в 1915 году на побережье Карского моря.

Ранее сообщалось о том, что в Козульском округе открыли движение через реку Кемчуг.