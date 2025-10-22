Диксон вошел в топ-10 вымирающих поселков России

Расположенный на севере Красноярского края Диксон вошел в топ-10 вымирающих поселков. Об этом сообщает Telegram-канал Art Insides.
В рейтинг вошли 675 поселков городского типа, расположенных в России. Диксон занял десятое место.
Если в 1989 году в Диксоне проживали 4 449 человек, то в 2025 году — всего 322 человека. Убыль населения составила 92,8%.
Отметим, что Диксон является самым северным населенным пунктом России. Он был основан в 1915 году на побережье Карского моря.
