От чего умер депутат, генерал-майор Владимир Чулошников в Перми?

О его смерти стало известно 22 октября 2025 года.

О его смерти стало известно 22 октября 2025 года.

Владимир Чулошников, генерал-майор милиции в отставке и депутат Законодательного собрания Пермского края с 2012 года, скончался в возрасте 67 лет.

О смерти парламентария со ссылкой на собственный источник в региональном парламенте сообщило издание «Ъ-Прикамье». Действующий депутат Заксобрания от КПРФ ушёл из жизни из-за болезни: по предварительным данным «Ъ-Прикамье», у него было онкологическое заболевание.

8 октября 2025 года Владимиру Чулошникову исполнилось 67 лет. 30 лет своей жизни он отдал службе в органах внутренних дел. В 2012 году, оставив службу, он баллотировался в Законодательное собрание Пермского края — и был избран депутатом. В 2016 году он вновь вошёл в состав краевого парламента.

Соболезнования родным и близким Владимира Чулошникова выразил спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих. Председатель парламента отметил, что вся жизнь умершего была посвящена охране правопорядка в Пермском крае и безопасности его жителей.

