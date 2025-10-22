От чего умер депутат, генерал-майор Владимир Чулошников в Перми?

8 октября 2025 года Владимиру Чулошникову исполнилось 67 лет. 30 лет своей жизни он отдал службе в органах внутренних дел. В 2012 году, оставив службу, он баллотировался в Законодательное собрание Пермского края — и был избран депутатом. В 2016 году он вновь вошёл в состав краевого парламента.