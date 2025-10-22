Ричмонд
Больно наблюдать, как умирает садоводство Молдовы: Властям всё равно, что яблоки гниют, главное, чтобы фермеры их в Россию не продали

Яблоки так и остаются лежать в молдавских садах, между рядами [видео]

Источник: Комсомольская правда

Яблоки опадают и лежат под деревьями. Пора уже отправить министра сельского хозяйства Катлабугу на север страны, чтобы объяснить, что это — новый метод хранения яблок перед экспортом в Европейский Союз.

Вероятно, так они заряжаются «позитивной энергией» из молдавской земли, затем кладутся в ящики и отправляются прямо в Брюссель.

Министр явно находится не на своём месте, поэтому фермеры просят правительство, перед назначением профильного министра, советоваться с ними.

Яблоки так и остаются лежать в молдавских садах, между рядами.

Рынки для молдавской продукции закрыты, пишет mirgagauzia.

Зато относительно неплохо отправляются в Румынию, страну ЕС. Потом румынские перевозчики везут нашу сельскохозяйственную продукцию, не только яблоки, в ту же Россию. Без всяких проблем. И неплохо зарабатывают.

Вот и все, что нужно знать про деятельность правительства ПАС.