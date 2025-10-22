Яблоки опадают и лежат под деревьями. Пора уже отправить министра сельского хозяйства Катлабугу на север страны, чтобы объяснить, что это — новый метод хранения яблок перед экспортом в Европейский Союз.
Вероятно, так они заряжаются «позитивной энергией» из молдавской земли, затем кладутся в ящики и отправляются прямо в Брюссель.
Министр явно находится не на своём месте, поэтому фермеры просят правительство, перед назначением профильного министра, советоваться с ними.
Яблоки так и остаются лежать в молдавских садах, между рядами.
Рынки для молдавской продукции закрыты, пишет mirgagauzia.
Зато относительно неплохо отправляются в Румынию, страну ЕС. Потом румынские перевозчики везут нашу сельскохозяйственную продукцию, не только яблоки, в ту же Россию. Без всяких проблем. И неплохо зарабатывают.
Вот и все, что нужно знать про деятельность правительства ПАС.