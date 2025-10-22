Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Хабаровского края по поручению президента

ИА AmurMedia, 22 октября. Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации. В рассмотрении вопросов принял участие главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Василий Нагибин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Качество воды.
Житель поселка Джонка Нанайского района Олег Бабенко обратился к главе региона с проблемой неудовлетворительного качества питьевой воды и необходимостью строительства водозаборной скважины. Вода привозная, с доставкой из соседнего населенного пункта иногда случаются сбои. Своей скважины в поселке нет уже около десяти лет.
Глава Нанайского района Николай Сафронов доложил Дмитрию Демешину, что район возьмёт на себя обязательства по строительству скважины. Вопрос планируется решить в первом полугодии следующего года, средства в бюджете предусмотрены.
«Недопустимо, что люди остаются без воды. Нужно проконтролировать решение вопроса строительства. До 1 июля мы должны отчитаться перед жителями об исполнении», — поставил задачу Дмитрий Демешин министру ЖКХ края Анжелике Мироновой.
Губернатор подчеркнул, что это должно повлечь за собой снижение тарифов для населения. Провести предварительный расчет на подвоз воды поручено комитету по ценам и тарифам правительства региона.
Газификация домовладений.
Еще одно обращение поступило от жителей района имени Лазо Татьяны Ивановой и Романа Молокова, касающееся вопросов газификации их домовладений по ул. Индустриальной и пер. Садовому в Переяславке. Супруга ветерана боевых действий, участника военной операции в Сирии и СВО Татьяна Иванова сообщила, что в прошлом году подала заявку на газификацию, но до сих пор вопрос не решен.
«Мы обяжем всех и газ вам проведем», — заявил Дмитрий Демешин.
Аналогичная ситуация у жителя Переяславки Романа Молокова, его семья ждет проведения газа в дом с 2022 года. В настоящее время газораспределительный трубопровод по его улице проведен, отвод к дому есть, осталось подключить оборудование.
По информации компании «Газпром газораспределение Дальний Восток», оба домовладения будут обеспечены газом до конца года: в ноябре — по переулку Садовому, в начале декабря — по улице Индустриальной.
Дмитрий Демешин поручил министерству энергетики края и главе района имени Лазо сопроводить Татьяну Иванову и Романа Молокова и оказать помощь в подготовке их жилья к приему газа. Губернатор заверил жителей, что вопрос будет не снят с контроля, пока их дома не будут обеспечены топливом.
Реабилитация детей.
Представители Хабаровской региональной общественной организации «Центр абилитации детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья “СоДружество” Марина Зыкова и Елена Чурилина обратились на личный прием с просьбой о содействии в предоставлении помещения для проведения встреч и занятий в Хабаровске. В ходе встречи мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил использовать для этих целей городские Центры работы с населением. Глава региона Дмитрий Демешин отметил, что также есть возможность найти помещение в недавно открытом молодежном досуговом центре возле Комсомольской площади. Таким образом, общественная организация сможет выбрать для себя удобную площадку.
«Вы занимаетесь очень важным делом — реабилитацией детей, подростков с ограниченными возможностями здоровья. Мы вас будем поддерживать! Здоровья вам и вашим подопечным», — сказал губернатор.
Все поручения, данные по итогам встреч, поставлены на личный контроль главы региона.