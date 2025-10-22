Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Хабаровского края по поручению президента

Представители Хабаровской региональной общественной организации «Центр абилитации детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья “СоДружество” Марина Зыкова и Елена Чурилина обратились на личный прием с просьбой о содействии в предоставлении помещения для проведения встреч и занятий в Хабаровске. В ходе встречи мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил использовать для этих целей городские Центры работы с населением. Глава региона Дмитрий Демешин отметил, что также есть возможность найти помещение в недавно открытом молодежном досуговом центре возле Комсомольской площади. Таким образом, общественная организация сможет выбрать для себя удобную площадку.