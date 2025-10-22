Росстат описал, сколько зарабатывает и чем живёт средний россиянин

По данным Росстата, которые приводит РБК, на конец 2024 года в России проживало 46% мужчин и 54% женщин. Женщин традиционно больше — их численность превышает количество мужчин примерно на 10 миллионов человек. Средний возраст россиян составил 41 год: среди мужчин — 38 лет, среди женщин — 43 года.
Основную часть населения страны составляют русские — 80,8%. В городах живут три четверти россиян, в сельской местности — 25%. Больше всего людей проживает в Центральном федеральном округе — 28%, на втором месте Приволжский округ с долей 19%.
Средний рост мужчин — 162,9 см, женщин — 159,5 см. При этом мужчины весят в среднем 74 кг, а женщины — 67 кг. В браке состоит 63% мужчин и 54% женщин.
Свободное время россияне чаще всего проводят дома: почти 78% смотрят фильмы и телепередачи, 70% общаются с друзьями, а половина проводит время за компьютером или телефоном. Каждый третий читает книги или журналы, а четверть населения посвящает свободные часы хобби. Интернетом пользуются 89% россиян, из них более 75% выходят в сеть ежедневно.
В 2024 году реальные доходы населения выросли на 8,4%, а средняя зарплата достигла 89 тысяч рублей. Почти половина семей в стране владеет автомобилем, а 42% живут в двухкомнатных квартирах.
Среднестатистический занятый россиянин — это женщина с высшим образованием, работающая в сфере оптовой и розничной торговли. Её средний ежемесячный доход составляет 84 199 рублей.
По данным аналитиков SuperJob, порог бедности в 2025 году россияне оценили в 48 тысяч рублей в месяц. Чтобы считать себя богатым, нужно зарабатывать примерно в 20 раз больше — около 930 тысяч рублей. Мужчины, как правило, называют планку выше, чем женщины: для них бедность начинается с 54 тысяч рублей, а богатство — с 970 тысяч.
На вопрос, сколько денег нужно для счастья, жители страны ответили, что около 257 тысяч рублей в месяц. Для внутреннего спокойствия, по мнению большинства, достаточно дохода от 120 до 150 тысяч рублей. Каждый четвёртый считает «зоной комфорта» сумму от 200 тысяч и выше.
Ранее мы рассказали, кто в Челябинской области просит самые большие зарплаты.