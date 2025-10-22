Росстат описал, сколько зарабатывает и чем живёт средний россиянин

По данным аналитиков SuperJob, порог бедности в 2025 году россияне оценили в 48 тысяч рублей в месяц. Чтобы считать себя богатым, нужно зарабатывать примерно в 20 раз больше — около 930 тысяч рублей. Мужчины, как правило, называют планку выше, чем женщины: для них бедность начинается с 54 тысяч рублей, а богатство — с 970 тысяч.